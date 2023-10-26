Враг не спит: Кремль поставил промышленность на "военные рельсы" — строят заводы по всей РФ

Россия строит предприятия, производящие и ремонтирующие тактические и стратегические самолеты, вертолеты, беспилотники и боеприпасы.

Путинский режим начал активное развитие военных заводов по всей РФ, где наращивает производственные мощности

Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков, говорится в материале проекта Схемы от Радио Свобода.

Казанский авиационный завод

На этом заводе строят и ремонтируют не только гражданские самолеты, но и стратегические бомбардировщики, из которых Россия запускает ракеты по Украине.

Административное здание завода / Фото: Википедия

По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, Казанский авиационный завод имени Горбунова в советское время был одним из важнейших стратегических объектов. На нем выпускали и обслуживали стратегические самолеты ядерной триады: Ту-16, Ту-22 и Ту-160.

"То есть мощности завода сейчас позволяют производить глубокую модернизацию и ремонт остатков Ту-22М3 и Ту-160", — рассказал Храпчинский.

По информации издания, в этом году на территории Казанского авиазавода построили новый крупный ангар. Первые строительные работы начались еще в 2018-м. В 2022-м строительство ускорилось. В этом году, согласно спутниковым фото, объекты почти достроили.

Фото: Радио Свобода

В пропагандистском сюжете "Россия 1" упоминалось о том, что его планируют использовать для строительства новых гражданских самолетов Ту-214.По мнению аналитиков, в этом цехе также могут ремонтироваться и модернизироваться стратегические бомбардировщики.

Иркутский авиационный завод

Завод преимущественно специализируется на истребителях Су-30 всех модификаций, являющихся одним из самых популярных типов самолета в воздушных силах России.

Здание Иркутского авиационного завода / Фото: Википедия

По информации журналистов, с 2019-го по 2021 год на территории завода продолжалось развитие. Новые помещения, по мнению авиаэксперта Анатолия Храпчинского, могут использоваться для ремонта небольших гражданских бортов типа Sukhoi Superjet и самих истребителей типа Су-30.

Фото: Радио Свобода

Напомним, что в октябре 2022 года в Иркутске Су-30 упал на двухэтажный жилой дом. В ГУР тогда предположили, что самолет потерпел крушение из-за низкого качества проведенных ремонтных работ.

Уральский завод гражданской авиации

Уральский завод гражданской авиации расположен в Екатеринбурге. На этом заводе ремонтируются в частности двигатели и редукторы, которые могут использоваться и в военных вертолетах типа Ми-2, Ми-8, Ми-24 и Ка-52. Все эти вертолеты армия РФ активно применяет в войне против Украины.

В сентябре этого года местные уральские СМИ писали о дефиците кадров на заводах. "Схемы" считают, что это свидетельствует об увеличении объемов производства и поиске новых рабочих.

На этом заводе, как и на предыдущих, тоже строят новый цех.

Машиностроительный завод в городе Дубно (Подмосковье)

На территории завода расположено Машиностроительное конструкторское бюро "Радуга", входящее в государственную корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

"Радуга" производит такие ракеты, как Х-22, Х-55, Х-101, которыми оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Украине.

Возле завода заметили новое здание.

Фото: Радио Свобода

Как оказалось, это частный завод по производству российских беспилотников, принадлежащий компании "Кронштадт".

В июне 2022 года один из менеджеров "Кронштадт" анонсировал набор персонала, потому что завод "наращивает обороты производства".

Шойгу посещает завод по производству БПЛА в Дубне / Фото: Фото из открытых источников

Другие объекты

"Схемы" напоминают, что в октябре этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу, во время посещения строительства будущего ракетного завода концерна "Алмаз-Антей", сообщил, что предприятие будет выпускать системы ПВО.

В январе 2023 года дочернее предприятие "Концерна Калашников" Zala Aero приобрело и переоборудовало торговый центр в Ижевске "Италмас". Там производят баражирующие боеприпасы типа "Ланцет".

По информации ISW, оккупанты якобы уже начали использовать новые ударные дроны под названием "Италмас" вместе с иранскими Shahed-136/139. По информации "Схем", презентация подобных дронов проходила в упомянутом бывшем торговом центре "Италмас".

В свою очередь, британская разведка предупреждает, что предложенный бюджет РФ на 2024 год предусматривает увеличение расходов на оборону на 68% по сравнению с 2023 годом.

Ранее военный аналитик Евгений Дикий заявил, что у Украины есть год, чтобы перейти на собственное обеспечение оружием, потому что в 2025 году миру будет не до нас.

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