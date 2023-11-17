Враг не жалеет ни людей, ни техники: что происходит на Бахмутском направлении

По состоянию на пятницу, 17 ноября, российские оккупанты продолжают вести активные штурмовые действия на Бахмутском направлении.

О ситуации на этом участке фронта в эфире национального телемарафона рассказал начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Денис Нагорный.

По его словам, вражеские штурмы проходят на направлении Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки. При этом враг сосредоточил основные усилия на ударах артиллерией и минометами, тактической и армейской авиацией, а также применении управляемых авиабомб, "Ланцетов" и FPV-дронов. Также увеличилось применение ракет комплексов С-300 и С-400.

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“Продолжаются мясные штурмы. Это применение тактики копателей, применение пехоты, попытки применить инфильтрацию фронта. То есть идут 2-3 группы легко вооруженных пехотинцев, пытающихся прокопать траншеи до наших позиций. За ними уже идут специально подготовленные отряды штурмовиков. Используются отряды "Шторм Z", "ахматовцев", заключенных и малоподготовленных людей”, — рассказал Денис Нагорный.

Военный отметил, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, начиняя собственную технику взрывчаткой, чтобы нанести какой-то вред нашим силам. “Такая тактика равноценна нулю. Они просто неэффективно используют технику”, — подчеркнул майор Нагорный.

Также по его словам, враг активно, хоть и не слишком эффективно, применяет FPV-дроны. "Они действуют на количество, а не на качество. У них налажено промышленное производство. Если мы используем 20 FPV и у нас процент поражения 60-70%, то они используют 70-100 FPV, и процент поражения 10-15%", — объяснил Дмитрий Нагорный.

Военный отметил, что российская армия использует устаревшие образцы вооружения — пушки Д-1, М-46, а также танки и гусеничные тягачи, которые применяли в боевых условиях еще в 1940-50-х годах.

Напомним, в течение последних двух недель российские войска очень плотно атакуют на Бахмутском направлении по всей линии фронта.

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