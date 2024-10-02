Враг непрерывно атакует: Генштаб ВСУ сообщил о сложной ситуации на фронте

В частности, на Покровском направлении украинские войска отражали 25 штурмовых и наступательных действий российских оккупантов.

Ситуация на фронте в Украине остается сложной. Российские войска непрерывно атакуют украинские позиции, используя свое превосходство в живой силе и технике. В то же время Силы обороны Украины стойко сдерживают напор врага, нанося ему максимальные потери.

Об этом Генштабу ВСУ сообщил 2 октября.

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 155 боевых столкновений.

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В Харьковском направлении оккупанты продолжали наступательные (штурмовые) действия. В общей сложности там произошло шесть боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении россияне устроили 25 атак. Украинские войска отражали штурмовые действия возле Синьковки, Новоосиново, Курелевки, Новоселовки, Вишнево, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 17 раз. Враг пытался продвинуться неподалеку от Часова Яра, Григоровки и в направлении Ступочек.

На Краматорском направлении армия РФ провела восемь атак вблизи Андреевки, Клещиевки, Майского и Марково. Ситуация находится под контролем украинских подразделений.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации провел 16 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники отражали 25 штурмовых и наступательных действий российских войск вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Красный Яр, Лисовка, Новогродовка и Селидово. Самая большая концентрация вражеских атак была вблизи Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки, захватчики активно применяли авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины отразили 25 атак в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк, Георгиевка, Константиновка и Екатериновка.

На Времивском направлении, по уточненной информации, враг совершил безуспешную атаку украинских позиций в направлении Богоявленки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки российские войска семь раз атаковали украинские позиции неподалеку от Новоданиловки, Малых Щербаков и Каменского.

Украинские войска продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки россияне нанесли по своей области 15 авиаударов, применив 20 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг с территории России активно использует артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

По уточненной информации, 1 октября оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 68 авиаударов, в том числе враг сбросил 124 КАБа. Кроме того, россияне совершили более 3810 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, из них 124 – из реактивных систем залпового огня.

Армия РФ наносила авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Белополье, Вишенки, Студенок, Павловка, Степное, Токаревка, Уланово, Липцы, Волчанск, Петропавловка, Кругляковка, Надия, Марково, Часов Яр, Константиновка, Клебан Бык, Романовка, Бересток, Чунишино, Водянское, Покровск, Богоявленка, Новопавловка и Запорожье.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

155 боевых столкновений! Ситуация на фронте на 2 октября

Напомним, по данным Института изучения войны, российские войска, вероятно, захватили Угледар в Донецкой области. Однако пока неясно, добьется ли враг быстрого продвижения за пределами города в ближайшее время.

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