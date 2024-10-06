Враг непрерывно атакует украинские позиции: что происходит на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 169 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении враг пытался шесть раз штурмовать недалеко от Липцев, Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки оккупантов.

На Лиманском направлении враг при поддержке авиации атаковал 10 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новосадового, Макеевки, Грековки и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Новосадового.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз в районах Ступочек, Часов Яра, Калиновки и Григорьевки.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Дачного и Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ населенных пунктов Селидово и Крутой Яр.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Цукурино.

На Времивском направлении противник совершил четыре безуспешных штурма наших позиций в районе Богоявления.

На Ореховском направлении оккупанты один раз безуспешно атаковали в сторону Новоданиловки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 21 боевую бронированную машину, 55 артиллерийских систем, 49 БПЛА оперативно-тактического уровня, 101 автомобиль и 19 единиц специальной техники оккупантов.

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