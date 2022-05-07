Враг непрерывно бьет ракетами: какая ситуация на юге Украины

Враг непрерывно бьет ракетами: какая ситуация на юге Украины

На Южнобужском направлении противник продолжает наносить ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре.

Также, по данным Генштаба, враг проводит в южных регионах оборону ранее захваченных территорий.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 7 мая.

"На Криворожском направлении наступательных действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск с применением минометов и ствольной артиллерии", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, военные РФ не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Также добавим, что на 7 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 25,1 тысячи человек. Данные уточняются. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе.

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