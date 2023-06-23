Враг несет бешеные потери, пытаясь остановить контрнаступление ВСУ — Селезнев

Оккупанты очень долго и тщательно готовились к украинскому контрнаступлению, но даже при таких условиях не могут его сдержать.

Украинские военные продвигаются на фронте, несмотря на яростное сопротивление российских захватчиков.

Об этом в эфире ТСН заявил военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Он отметил, что оккупанты очень долго и тщательно готовились к украинскому контрнаступлению, но даже при таких условиях не могут его сдержать.

"Мы пока не можем говорить о том, что украинская армия вплотную приблизилась к первым серьезным рубежам инженерных и фортификационных сооружений врага. Тем не менее тенденции очень заметны, потому что враг даже в условиях тщательной подготовки ничего не может сделать с украинским контрнаступлением", — отметил Селезнев.

Кроме того, эксперт отметил, что враг тратит большие ресурсы, чтобы остановить контрнаступление, но не имеет никаких достижений.

"Когда враг каждый раз отправляет, чтобы оттеснить в обратном направлении украинские силы, дополнительные штурмовые подразделения и ресурсы — он несет безумные потери, но никаких достижений не имеет", — добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Украина еще не задействовала основные силы военными силами для освобождения своих территорий во время контрнаступления.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Петр Черник заявил, что разрушением Чонгарского моста Вооруженные силы Украины сделали первый шаг к серьезному перерезанию логистики врага, усложнив поставки боеприпасов, военной техники и личного состава в оккупационные войска на южном фронте.

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