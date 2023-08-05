"Враг несет большие потери": Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте

Вооруженные силы Украины продолжают перехватывать инициативу на Бахмутском направлении и прилагают большие усилия, чтобы построить оборону.

Об этом рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый.

Он отмечает, что несмотря на то, что враг все чаще применяет артиллерию, оккупанты терпят большие потери.

"У россиян время от времени есть попытки контратаковать, но инициатива как была, так и остается за нами. Мы диктуем свои условия в большинстве своем. Понятно, что группировка врага достаточно велика. Они прилагают усилия, чтобы максимально выстроить там оборону, все больше применяют артиллерию" – рассказал он.

Также читайте Украина объявила военную угрозу для шести российских портов в Черном море

По словам Череватого, за последние сутки захватчики 685 раз избивали артиллерией, дважды – авиацией.

"В общей сложности на Бахмутском направлении произошло 13 боеприкосновений. За минувшие сутки 60 окупантов было уничтожено, 141 – был ранен, один попал в плен", — говорится в сообщении.

Как подчеркнул Череватый, для ВСУ сейчас очень важно усиливать свою радиоэлектронную борьбу и уничтожать враждебную РЭБ.

"У врага есть техника, артиллерия. Они оборудуют свои огневые точки. Мы постоянно следим за городом. Есть возможность бить по их огневым позициям, скоплениям врага, полевым складам. Постоянно уничтожается их логистика, над этим работают каждый день",

– подчеркнул он.

Тем временем Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать штурмы окупантов на Лимано-Купянском направлении. Активные бои идут в Серебрянском лесу под Кременной в Луганской области.

Читайте также: