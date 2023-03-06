"Враг несет большие потери": военный о ситуации на Бахмутском направлении

Вооруженные силы Украины продолжают отражать атаки противника на Бахмутском направлении.

Об этом рассказал боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телеканала "Эспрессо".

Военный отмечает, что россияне продолжают атаковать позиции защитников из оружия разного калибра.

"За последние несколько дней враг активизировал безумные обстрелы из артиллерии разного калибра. Уже который месяц противник пытается обстреливать Бахмут. Здесь каждый день, как год, а каждый час, как день", — отметил Назаренко.

По его словам, оккупанты давят и пытаются штурмовать по всей линии разграничения.

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"Особенно опасны северные и южные окраины Бахмута. Но враг несёт огромные потери и ВСУ пытаются контратаковать и восстанавливать утраченные позиции", — подчеркнул Назаренко.

Бои за Бахмут

В отчете Института изучения войны говорят, что украинские войска ведут ограниченный боевой отход в восточном Бахмуте и продолжают наносить значительные потери наступательным смешанным войскам России.

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, в районе Ивановского близ Бахмута украинские подразделения контратакуют.

В то же время спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд в Бахмут на Донбассе генералов — маркер того, что Вооруженные Силы Украины будут бороться за каждый метр земли.