На Покровском направлении российские войска несут значительные потери и вынуждены привлекать дополнительные силы для продолжения наступательных действий.

Об этом в интервью 1+1 рассказал командир 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ Евгений Ласийчук.

По его словам, украинские силы продолжают удерживать противника, постепенно истощая его ресурсы.

«Наше направление (Покровское) продолжает сдерживать противника, тем самым истощая его. На сегодняшний день сюда было еще применено одно из подразделений — 90-я танковая дивизия. Ее подразделения были вовлечены сюда. Это тоже показатель того, что противник уже не может где-то двигаться вперед и ему нужны дополнительные ресурсы, силы и средства», — отметил Ласийчук.

Он добавил, что российские подразделения фактически «загрузили» в агломерации, которая является одной из крупнейших в Донецкой области, и удерживать ее сложно.

По словам военного, противник пытается создать так называемую буферную зону между Покровском, Мирноградом и линией боевого столкновения, однако удачи не имеет.

Украинские силы, подчеркнул Ласийчук, удерживают линию обороны и не допускают продвижения врага в направлении Доброполья, а также западнее — в сторону Гришиного и Днепропетровской области.

«Противник несет колоссальные потери», — подчеркнул командир.

Ранее сообщалось, что на Великобурлукском направлении силы РФ отступают, а общая результативность их весеннего наступления стремительно падает.

Мы ранее информировали, что ВСУ продолжают контратаку в Харьковской области и возвращают контроль над новыми территориями.

