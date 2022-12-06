"Враг несет потери": в Генштабе ВСУ рассказали об актуальной ситуации на фронте

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев и наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. В Генштабе рассказали, какая ситуация сегодня по разным направлениям.

На Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает наступать. В других направлениях пытается удержать временно захваченные территории и сдержать продвижение украинских защитников. Россияне осуществляют инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций и продолжают разведку.

Об этом в вечерней сводке 6 декабря сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за сутки оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Украине и совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадала критическая инфраструктура и жилища гражданского населения. В частности, дома жителей Степного в Запорожской области.

"Угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины сохраняется в дальнейшем", — отмечают в Генштабе ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Пока нет никаких признаков того, что враг собирается наступать на этом направлении. Однако на полигонах Беларуси идет подготовка подразделений противника.

На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Запсилье и Мирополье Сумской области.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Стрелка, Тернова, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка Харьковской области.

В Купянском направлении противник ведет оборонительные действия на захваченных рубежах. Оккупанты обстреляли из танков и всего спектра артиллерии населенные пункты Дворичная, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Макеевка, Площадка и Невское Луганской области; Терны и Лиман Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает наступать. Обстрелам из танков и артиллерии разных типов подверглись более 20 населенных пунктов, в том числе Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дружба, Железное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьи Донецкая область.

В Новопавловском направлении враг обороняется. Россияне нанесли артиллерийские и минометные удары по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение. Они произвели обстрелы из танков, минометов и артиллерии районов более 10 населенных пунктов, в частности, Времевка, Новополь Донецкой области; Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное и Плавные Запорожской области;

В Херсонском направлении враг также обороняется, проводит усиление группировки войск. От артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в частности Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Белогорудово Херсонской области и Херсон.

В ВСУ отмечают, что противник несет потери. 4 декабря в Запорожской области в результате огневого поражения было уничтожено до 20 единиц военной техники противника разного типа, около 70 оккупантов получили ранения.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и склад боеприпасов противника.

Читайте также: