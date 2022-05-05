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Враг несет значительные потери: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в районе Изюма

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Враг несет значительные потери: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в районе Изюма

Associated Press

В районе города Изюм российская армия несет значительные потери. Именно поэтому она вынуждена вывести на восстановление некоторые подразделения армии.

Как отмечается в сообщении Генштаба ВСУ, враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм, совершает артиллерийские обстрелы близлежащих населенных пунктов, однако успехов не имеет.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 5 мая.

"Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил российской федерации", — информируют в пресс-службе ВСУ.

Напомним, по данным Генштаба, российские оккупанты продолжают наступление на Донбассе и провокации в Приднестровье и Беларуси. Военные РФ проводят перегруппировку и принимают меры по пополнению боеприпасов и горючего.

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