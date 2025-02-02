Враг ни на день не прекращает штурмовые действия на Покровском отрезке — Deep State

Силы обороны вовсю защищают Покровское направление.
Ситуация близ Покровска : последние дни враг активно проводит атаки на Серебряное, южнее Надеевки, с юга и востока на Удачное, с запада и востока в районе Котлиного и с юго-запада на Зверево. Частично преуспевает, на многих участках ситуация уточняется.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State в сообщении в соцсетях.
"Особенно хорошо проявило себя одно из подразделений Сил Обороны в Удачном, которое заменило одну из вновь бригад. Номер подразделения не сообщаем, потому что у врага еще нет сведений кто там точно", — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате ожесточенного сопротивления подразделений 59 ОШБр, враг вынужден провести пополнение своих подразделений в Новоезаветовке и Нововасиловке. Пополнение происходит и в районе Шевченко-Даченское, где потери противника оказались для него тяжелыми.
Напомним, российская армия ищет пути для захвата Покровска в Донецкой области. Вероятно, кафиры могут прибегнуть к реализации этой цели через соседнюю Днепропетровскую область.
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