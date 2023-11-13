"Враг ничему не учится": Федоров раскрыл подробности "прилета" по штабу оккупантов в Мелитополе

Это происходит уже не в первый раз.

Накануне 11 ноября во временно оккупированном Мелитополе силы сопротивления взорвали штаб врага. Там как раз проходило совещание русских офицеров. Несмотря на то, что район охраняли, силам сопротивления все равно удалось ликвидировать оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

Подробности "прилета"

Это предприятие, которое находится в нижней части Мелитополя и которое враг превратил с первых дней оккупации в свой состав и военную базу. Хочу подчеркнуть, что ликвидация врагов на этом предприятии проходила уже трижды, но враг ничему не учится и продолжает там размещать свои штабы”, — рассказал Федоров.

По его словам, в этом же районе находится также захваченное районное отделение полиции и военкомат. Поэтому враг нижнюю часть города превратил в свой административный центр, говорит мэр Мелитополя.

“В офисном помещении одного из цехов этого предприятия противник разместил свой штаб и регулярно проводил там свои совещания. За несколько часов до сборов оккупанты перекрыли район на въезд и выезд автомобилей в целях безопасности. Однако что-то пошло не так. Туда съехались как росгвардейцы, так и ФСБшники”, — отметил Федоров.

Он добавил, что не только три офицера стали "200-ти", которые уже не смогут воевать, а также десятки раненых, которых потом еще несколько часов вывозили бегущие по всему городу скорые.

"Произошел взрыв автомобиля и именно этот автомобиль принес трагические новости для врагов, что не может не радовать", — говорит мэр Мелитополя.

Да, на самом деле сегодня силы сопротивления продолжают работать во временно оккупированном городе, временно оккупированном юге, несмотря на то, что это огромная опасность для них самих. Но именно в кооперации сил сопротивления, Вооруженных сил Украины, спецслужб мы видим результаты, когда враг не может себя чувствовать комфортно в нашем временно оккупированном Мелитополе”, — резюмировал Федоров.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 11 ноября произошел мощный взрыв в штабе российских оккупантов. В результате погибли по меньшей мере три российских офицера.

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