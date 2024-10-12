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Враг ночью ударил по Запорожью: власти сообщили о последствиях

Враг ночью ударил по Запорожью: власти сообщили о последствиях

Последствия атаки

Среди пострадавших есть ребенок.

Ночью, 12 октября, российские захватчики ударили по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его данным, враг попал по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий.

Взрывы в Запорожской области звучали около 2:20. Перед этим военные предупреждали об угрозе применения оккупантами КАБов.

"Предварительно, три человека ранены. Медики оказали всю необходимую помощь", — отметил Федоров.

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В ГСЧС сообщили, что среди раненых в результате российского удара по Запорожье есть 12-летняя девочка.

"Травмированы три человека, в том числе ребенок. Полностью разрушен частный дом, пожары охватили 35 кв. м", — говорится в сообщении.

Ранее в ООН сообщили, что сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году.

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