Враг ночью ударил по Запорожью: власти сообщили о последствиях

Ночью, 12 октября, российские захватчики ударили по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его данным, враг попал по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий.

Взрывы в Запорожской области звучали около 2:20. Перед этим военные предупреждали об угрозе применения оккупантами КАБов.

"Предварительно, три человека ранены. Медики оказали всю необходимую помощь", — отметил Федоров.

В ГСЧС сообщили, что среди раненых в результате российского удара по Запорожье есть 12-летняя девочка.

"Травмированы три человека, в том числе ребенок. Полностью разрушен частный дом, пожары охватили 35 кв. м", — говорится в сообщении.

Ранее в ООН сообщили, что сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году.

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