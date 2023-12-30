"Враг обильно сыпал баражирующими снарядами": Гуменюк сообщила детали ночной атаки

Сегодня ночью оккупанты атаковали украинские города, применив ударные дроны.

О деталях атаки сообщила Наталья Гуменюк, глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга.

"Ночью враг применил ударные беспилотники, была воздушная атака. Она была больше сконцентрирована на самой Херсонщине, на прифронтовой территории. Там не удалось избежать попаданий, потому что очень обильно враг сыпал баражирующими снарядами. Но попадания преимущественно пришлись по тем населенным пунктам, где уже почти все разрушено. Враг просто продолжает террор. Также есть попадание в самом Херсоне — это админздание одного из предприятий и несколько автомобилей. К счастью, информации о пострадавших людях нет. Силы обороны смогли сбить ударные беспилотники типа "Шахед" — один на Николаевщине и два - на Херсонщине. Работа длилась почти четыре часа, враг пытался обойти систему защиты и противовоздушной обороны", — сказала она.

Ранее Генштаб сообщил, что враг выпустил 10 БПЛА типа "Shahed-136/131". Украинской противовоздушной обороной уничтожены пять ударных дронов.

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