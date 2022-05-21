Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг обстреливает гражданскую инфраструктуру Гуляйполя и Камянского Запорожской области – Генштаб

Дата публикации
Просмотры
541
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Враг обстреливает гражданскую инфраструктуру Гуляйполя и Камянского Запорожской области – Генштаб

Захватчики продолжают обстрелы из минометов и артиллерии населенных пунктов, непосредственно приближенных к линии столкновения.

Российские оккупанты производили обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времевка Донецкой области, Ольговское, Затишье, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка и Камянское Запорожской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 21 мая.

На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных действий враг не проводил.

В Южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили. Сосредотачивались основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций.

Оккупанты продолжают обстрелы из минометов и артиллерии населенных пунктов, непосредственно приближенных к линии столкновения.

Напомним, оккупанты готовятся наступать на Славянском направлении и лупят по Донбассу из всего, что имеют.

Победа для Украины – это возвращение к 24 февраля, а потом – забрать и остальную территорию: интервью Зеленского – ТСН

Победа для Украины – это возвращение к 24 февраля, а потом – забрать и остальную территорию: интервью Зеленского – ТСН

Читайте также:

Следующая публикация