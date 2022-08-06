Враг обстреливает из артиллерии и ракетами села и города: в Генштабе рассказали, что происходит на границе с РФ и Беларусью

На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела.

В то же время в Генштабе ВСУ отметили, что сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 6 августа.

На Северском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Янжуловки, Николаевки и Железного Моста Черниговской области, а также возле Новой Гуты, что на Сумщине.

В Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Прудянки, Дуванки, Золочева и 27 населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Лебяжьего и Гусаровки.

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