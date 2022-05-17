Враг обстреливает населенные пункты Сумской и Черниговской областей: Генштаб сообщил, откуда РФ наносит удары

Командование вооруженных сил Российской Федерации все еще содержит подразделения в Брянской и Курской областях.

В целях недопущения опрокидывания подразделений наших войск на Северском направлении командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения из состава Восточного военного округа.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По информации командования, с территории РФ враг обстреливает населённые пункты на территории Сумской и Черниговской областей.

Напомним, российские войска обстреливают всю Донецкую область. Больше всего от российского оружия сегодня, 17 мая, пострадала Авдеевка.

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