Враг обстреливал гражданские объекты Сумщины и нанес авиаудар по Толстодубово - Генштаб

Оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Украины с территории России. В частности, страдает Сумская область.
В пятницу, 13 мая, российские захватчики из артиллерии били по гражданским объектам Сумщины. Также они нанесли авиаудар по селу Толстодубово Сумской области.
Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 13 мая.
"На Сиверском направлении противник усиливает охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. С территории Российской Федерации враг обстреливал из артиллерии гражданские объекты на территории Сумской области и нанес авиаудар по населенному пункту Товстодубово", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 13 мая российские оккупанты дважды ударили ракетами по Сумщине. Обстрел был произведен с территории РФ по приграничному населенному пункту Очкино в Шосткинском районе.
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