Враг обстреливал силами оперативно-тактической авиации районы Авдеевки, Нью-Йорка и Новоселовки - Генштаб

Оккупанты наносили авиационные ударі силами армейской авиации неподалеку от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка.

На Донецком направлении противник наносил авиационных ударов силами оперативно-тактической авиации в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и армейской авиации – недалеко от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины за 1 апреля.

На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города.

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На Бахмутском направлении противник проводит штурм в населенном пункте Камышеваха, успеха не имеет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия оккупанты не проводили.

Ранее Генштаб ВСУ рассказал, как на захваченных территориях оккупанты грабят и запугивают гражданских.

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