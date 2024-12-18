Враг обстрелял Черниговщину: стали известны последствия (фото)

Враг продолжает варить по гражданским.
Вечером 17 декабря враг в очередной раз обстрелял пограничную Семеновскую общину Новгород-Северского района Черниговской области. В результате попадания вражеского снаряда в частный дом погиб 74-летний пенсионер.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Полицейские оперативно прибыли к месту трагедии, чтобы зафиксировать последствия преступления.
Обстрелы мирных населенных пунктов являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Все собранные материалы будут переданы для дальнейшего расследования.
Напомним, кафиры сбросили боеприпас на пожарную машину, которая приехала на вызов, чтобы бороться с огнем в школе.
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