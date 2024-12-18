Враг обстрелял Черниговщину: стали известны последствия (фото)

Вечером 17 декабря враг в очередной раз обстрелял пограничную Семеновскую общину Новгород-Северского района Черниговской области. В результате попадания вражеского снаряда в частный дом погиб 74-летний пенсионер.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Полицейские оперативно прибыли к месту трагедии, чтобы зафиксировать последствия преступления.

Обстрелы мирных населенных пунктов являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Все собранные материалы будут переданы для дальнейшего расследования.

В результате российского обстрела погиб пенсионер/Фото: Нацполиция

Напомним, кафиры сбросили боеприпас на пожарную машину, которая приехала на вызов, чтобы бороться с огнем в школе.

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