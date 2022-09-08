Враг обстрелял Харьков фугасными и боевыми снарядами: местные рассказывают об удивительных спасениях

Рашисты устроили по Харькову реактивными системами залпового огня, в результате 2 погибших и 5 раненых.

Обстрел произошел утром в Харькове, прилеты были зафиксированы в Индустриальном и Немышлянском районах, говорится в ТСН.19.30.

В 10 утра россияне обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня, взрывы раздавались в течение 20 минут. Вражеские снаряды упали в людных местах, яма от боеприпаса образовалась возле парка и дома культуры. В нескольких метрах отсюда получил ранение человек, первую помощь оказывали прохожие.

Во время утренних обстрелов погибли 2 человека, еще пятеро получили ранения. По меньшей мере, 5 домов повреждены обломками.

«Я в момент взрыва был как раз дома. Моя кошка меня задержала и я не вышел сюда. Окна вылетели, ближе к этому взрыву, именно на углу дома», — говорит мужчина.

Рашисты обстреляли город опасными фугасными и боевыми снарядами, говорят спасатели. «Несет угрозу тем, что велик объем взрыва. Боевые кассетные элементы – это то, что вы видели, когда вылетают кассеты и накрывают большую площадь и поражают шрапнелью. Там боевые элементы ролики, шарики», – говорит руководитель группы пиротехнических работ ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Овчарук.

Не давали покоя россияне Харькову и ночью. Уже традиционно били по городу ракетами С-300 из Белгорода. Из-за этих обстрелов повреждены объекты инфраструктуры и предприятие.

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