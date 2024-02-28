Враг обстрелял Курахово: "прилетело" по домам и пожарной части (фото)

Захватчики ударили по жилой застройке города.
Российские войска 28 февраля обстреляли Курахово в Донецкой области, попав по жилой застройке и повредив пожарную часть.
Об этом сообщили в МВД Украины.
"Донецкая область. В результате вражеских обстрелов повреждена пожарная часть", – говорится в заявлении.
В МВД уточнили, что российские оккупанты обстреляли город Курахово Покровского района: ударили по жилой застройке. В результате удара взрывной волной было повреждено здание пожарной части.
К счастью, спасатели не пострадали.
В МВД опубликовали фото разрушений.
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Напомним, российские войска в ночь на 28 февраля ударили четырьмя баллистическими ракетами по Покровску на Донетчине. В городе зафиксировано множество разрушений.
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