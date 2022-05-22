Враг обстрелял Лиман, Закотное, Озерное и Диброву: в Генштабе сообщили о влиянии на позиции подразделений ВСУ

Враг обстрелял Лиман, Закотное, Озерное и Диброву: в Генштабе сообщили о влиянии на позиции подразделений ВСУ

На Северодонецком направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Прудовка.

В Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закотное, Озерное и Диброва. Продолжал огневое влияние на позиции подразделений Сил обороны.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 22 мая.

"Подразделения кафиров также пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели. Из минометов и ствольной артиллерии враг продолжил обстрелы позиций Сил обороны вдоль линии столкновения на указанном направлении", — отметило командование.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Триполье и Васильевка.

Ранее в Генштабе сообщили, что кафиры усиливают контроль над украинско-российской границей в Брянской и Курской областях.

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