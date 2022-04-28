Враг обстрелял Покотиловку в Харьковской области: есть погибшие и раненые (фото)

Враг обстрелял Покотиловку в Харьковской области: есть погибшие и раненые (фото)

Повреждены около 30 жилых домов и школа.

Военные ВС РФ обстреляли поселок городского типа Покотиловка в Харьковском районе.

О погибших и раненых сообщила Харьковская областная прокуратура.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 28 апреля 2022 около 10 часов военнослужащие ВС РФ обстреляли пгт Покотиловка Харьковского района.

В результате обстрела российских оккупантов погибли двое мужчин. Еще семь мирных жителей получили ранения.

Повреждены около 30 жилых домов и школа.

Харьковская областная прокуратура

Осмотр места происшествия проводили следователи отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области с участием прокуроров Харьковской областной прокуратуры.

Досудебное расследование осуществляется следователями СО Управления СБУ в Харьковской области.

Напомним, ранее во временно оккупированном селе Акимовка Мелитопольского района Запорожской области в четверг, 28 апреля, "самоликвидировался" мост. Именно с помощью него российские кафиры поставляли топливо и оружие из оккупированного Крыма.

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