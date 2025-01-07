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Враг обстрелял Семеновку на Черниговщине: есть пострадавшие

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Враг обстрелял Семеновку на Черниговщине: есть пострадавшие

Обстрел Семеновки 7 января

Власти обещают сообщить больше деталей впоследствии.

Утром 7 января враг несколько раз обстрелял Семеновку на Черниговщине. Три человека ранены, двое из них госпитализированы.

Об этом написал глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

Семеновка второй день под вражеским артиллерийским огнем

Как отметил Чаус, вечером 6 января в результате прилетов загорелись жилые дома.

Обстріл Семенівки / ©
Обстріл Семенівки

"Сегодня утром россияне снова атаковали город. Трое раненых. Двое мужчин в возрасте 45 и 65 лет, 68-летняя женщина. Два человека госпитализировали", – отметил он.

Обстріл Семенівки / ©
Обстріл Семенівки

Враг попал по гражданской инфраструктуре. Поврежденное предприятие. В результате обстрела также повреждены здания и дома местных жителей.

"Подло и коварно – только так привыкли действовать оккупанты. Россия – террорист. Террористов надо уничтожать", – подчеркнул председатель Черниговской ОВА.

Обстріл Семенівки / ©
Обстріл Семенівки

Напомним, в результате удара оккупантов по Семеновке на Черниговщине 4 января 9 раненых, из них двое детей – 8 и 13 лет Все госпитализированы в больницу в соседней общине.

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