Враг обстрелял шахту в Донецкой области — есть раненый, повреждено оборудование

Во время удара в шахте находились шесть человек.
Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из шахт ГП "Торецкугля", что в Торецке Донецкой области. Ранение получил 32-летний работник.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
"После 16 часов 7 декабря был нанесен ракетный удар по одной из шахт ГП "Торецкугля". Раненый работник доставлен в больницу", — говорится в заявлении министерства.
Там добавили, что в результате ракетного удара повреждено оборудование. Работа шахты остановлена.
На момент удара в шахте находились шесть человек. Все уже выведены на поверхность.
Сейчас шахта обесточена. Продолжаются обследования для уточнения объемов повреждений.
Отметим, что "Торецкуголь" охватывает 6 шахт, добывающих коксующийся и энергетический уголь.
Напомним, из-за обстрелов Донецкой области без электричества осталась шахта. Из-за отключения света под землей оказались 35 горняков.
Читайте ведущие новости дня: