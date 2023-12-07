Враг обстрелял шахту в Донецкой области — есть раненый, повреждено оборудование

Во время удара в шахте находились шесть человек.

Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из шахт ГП "Торецкугля", что в Торецке Донецкой области. Ранение получил 32-летний работник.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"После 16 часов 7 декабря был нанесен ракетный удар по одной из шахт ГП "Торецкугля". Раненый работник доставлен в больницу", — говорится в заявлении министерства.

Там добавили, что в результате ракетного удара повреждено оборудование. Работа шахты остановлена.

На момент удара в шахте находились шесть человек. Все уже выведены на поверхность.

Сейчас шахта обесточена. Продолжаются обследования для уточнения объемов повреждений.

Отметим, что "Торецкуголь" охватывает 6 шахт, добывающих коксующийся и энергетический уголь.

Напомним, из-за обстрелов Донецкой области без электричества осталась шахта. Из-за отключения света под землей оказались 35 горняков.

Читайте ведущие новости дня: