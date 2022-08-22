Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг обстрелял Сумщину: Живицкий сообщил о 80 пулеметных снарядах

Дата публикации
Просмотры
264
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Враг обстрелял Сумщину: Живицкий сообщил о 80 пулеметных снарядах

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий / Фото: facebook.com/Zhyvytskyy

Били по приграничным громадам Шосткинского района.

В Сумской области оккупанты выпустили около 80 пулеметных снарядов.

Председатель Сумской областной государственной администрации – руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий 22 августа в 21:30 сообщил о том, что россияне били по приграничным громадам Шосткинского района.

"Около 18 вечера по Середино-Будской громаде стреляли из миномета — 2 прилета и 3 выстрела осветительными снарядами. Недалеко от города возник пожар, снова возле очистных сооружений, это уже второй раз за месяц", — добавил Живицкий.

По его предварительной информации, потери и разрушения не зафиксированы. Однако пока неизвестны последствия пожара.

Напомним, военнослужащие зенитного ракетного подразделения "вывели из строя" беспилотник на юго-восточном направлении.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
264
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация