Враг обстрелял Сумщину: Живицкий сообщил о 80 пулеметных снарядах

В Сумской области оккупанты выпустили около 80 пулеметных снарядов.

Председатель Сумской областной государственной администрации – руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий 22 августа в 21:30 сообщил о том, что россияне били по приграничным громадам Шосткинского района.

"Около 18 вечера по Середино-Будской громаде стреляли из миномета — 2 прилета и 3 выстрела осветительными снарядами. Недалеко от города возник пожар, снова возле очистных сооружений, это уже второй раз за месяц", — добавил Живицкий.

По его предварительной информации, потери и разрушения не зафиксированы. Однако пока неизвестны последствия пожара.

Напомним, военнослужащие зенитного ракетного подразделения "вывели из строя" беспилотник на юго-восточном направлении.

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