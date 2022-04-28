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Враг обстрелял украинскую территорию возле пункта пропуска в Черниговской области – МВД

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Враг обстрелял украинскую территорию возле пункта пропуска в Черниговской области – МВД

УНИАН

Россияне произвели около 15 выстрелов из автоматического гранатомета.

Пограничники Черниговского отряда зафиксировали обстрелы с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Враг произвел около 15 выстрелов из автоматического гранатомета.

Военнослужащие Госпогранслужбы в результате обстрела не пострадали, отмечают в МВД.

"Согласно решению Правительства с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ, Белоруссией и на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы – закрыты", – добавляют в МВД.

Как сообщалось, около 100 тыс. до сих пор остающихся в заблокированном городе жителям Мариуполя грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитария. К тяжелым заболеваниям может привести отсутствие централизованного водоснабжения и канализации, а также нехватка питьевой воды и пищи. А еще под завалами остаются немало трупов, которые начнут разлагаться.

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