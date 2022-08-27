Враг обстрелял Запорожье, а в Херсоне сменил технику с "Z" на "V": ситуация в регионах по состоянию на утро 27 августа

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской.

Об этом говорится в сводке ОВА 27 августа.

А вот в Запорожской области — беспокойно. Ночью и утром слышались громкие звуки взрывов в Запорожье.

"Со стороны оккупированной Васильевки враг атаковал с реактивных систем залпового огня населенные пункты вблизи Запорожья. Поздно вечером сработала система ПВО, поэтому 6 ракет упали за пределами поселков. Рано утром враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупант атаковал объект в Шевченковском районе города и вблизи областного центра. Всего зафиксировано 16 прилетов. Сейчас информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

В Днепропетровской области враг за ночь семь раз обстрелял Никопольский район и трижды — Криворожский. В Никополе повреждено 10 частных домов, учебный центр и линии электропередач. Без электричества осталось около 5 000 семей.

"В Марганецкой и Красногригоровской общинах есть поврежденное жилье. Без пострадавших. В Криворожском районе обстреляли Зеленодольскую общину. Попали по дачному массиву и энергетическому предприятию. Есть разрушения. Без пострадавших", — рассказали в ОВА.

Ночью враг обстрелял центр Харькова, Основянский и Киевский районы. Попадания в землю, повреждены соседние дома. Пострадавшая женщина от госпитализации отказалась. За прошедшие сутки были обстрелы Чугуевского, Изюмского, Богодуховского и Харьковского районов.

По Луганской области за минувшую ночь враг нанес 23 артиллерийских обстрела, в частности, применял реактивные системы залпового огня. Совершил три танковых наступления, нанес четыре ракетных удара.

"Атаки россиян отбиты от шести населенных пунктов, расположенных на границе Луганщины и Донбасса. В районах еще шести городов и сел работала авиация оккупанта", — сообщили в ОВА.



В Донецкой области оккупанты ночью совершили артиллерийский обстрел Бахмута, загорелось по меньшей мере 6 домов. Ранен мужчина.

Обстреливали Славянск: попали на территорию промышленных керамических складов. Также досталось окрестностям Торецкого.

"За сутки обстреляны Авдеевка, Бахмут, Николаевка, Славянск, Красногоровка, Торецк, пгт Нью-Йорк, с. Отрадное, с. Нетайлово, с. Александровка. За сутки 2 погибших, 12 раненых", — говорится в сводке.

Ориентировочно в 04:30 город Николаев подвергся обстрелам. Известно о попадании в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Продолжаются обстрелы Широковского общества Николаевской области. Около 04:00 и 05:00 обстрелам подверглось с. Широкое. Попадания были в сельхозпостройке домохозяйства и огороды. Утром обстрелы за пределами с. Поляна. Пострадавших нет. Под постоянным огнем остается Березнеговатская община.



В Харсонской области прозвучал ряд громких взрывов. В очередной раз точные удары ВСУ, попали по Антоновскому и Каховскому мостам. Также под контролем украинских военных Дарьевский мост, который не пригоден для использования. На своих пропагандистских СМИ оккупанты объявили о подготовке установления новой переправы через Антоновский мост.

"Бои продолжают идти в общинах, граничащих с соседними регионами. На улицах Херсона местные жители начали фиксировать российскую технику с отметкой "V", а "Z" практически не видно", — сообщили в ОВА.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что российские войска пытались наступать на нескольких направлениях, но без успеха.

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