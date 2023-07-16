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"Враг окапывается и стягивает элитные подразделения": Череватый о ситуации в Бахмуте

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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"Враг окапывается и стягивает элитные подразделения": Череватый о ситуации в Бахмуте

На Бахмутском направлении, северном и южном флангах, Силы обороны продолжают давить на противника.

Украинские военные сохраняют стратегическую инициативу вокруг Бахмута, в то время как российские военные окапываются в самом городе и стягивают туда элитные подразделения.

Об этом рассказал в пресс-службе Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении, северном и южном флангах, Силы обороны продолжают давить на противника, инициатива остается за подразделениями Сил обороны", — сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, со стороны РФ сражается подразделение армейского резерва Барс, подразделение Шторм-Z, подразделения спецназа и воздушно-десантных войск.

Напомним, украинские пограничники уничтожили блиндаж с российскими военными вблизи Бахмута Донецкой области. Были ликвидированы по меньшей мере четыре захватчика.

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Дата публикации
Просмотры
621
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