Враг оккупировал Малиевку — DeepState

Враг оккупировал Малиевку на Днепропетровщине

Враг оккупировал Малиевку на Днепропетровщине, а также продвинулся вблизи населенных пунктов Новоивановка, Вороне, Охотничье и Белые Горы.

Об этом сообщают военные аналитики DeepState.

Отметим, что в июле 2025 г. российские военные установили контроль над селом Дачное и прилегающими восточными территориями на Днепропетровщине.

Тогда, 1 июля, «серая зона» простиралась до границ Днепропетровской области вблизи сел Малиевка и Свободное Поле.

В то же время соседние села Новониколаевка и Новосергеевка в Донецкой области уже были захвачены российскими оккупантами. Оба населенных пункта расположены фактически на границе с Днепропетровской областью.