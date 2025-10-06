ТСН в социальных сетях

Враг оккупировал Малиевку — DeepState

Армия РФ продвинулась вблизи ряда населенных пунктов Днепропетровской области.

Враг оккупировал Малиевку на Днепропетровщине, а также продвинулся вблизи населенных пунктов Новоивановка, Вороне, Охотничье и Белые Горы.

Об этом сообщают военные аналитики DeepState.

Отметим, что в июле 2025 г. российские военные установили контроль над селом Дачное и прилегающими восточными территориями на Днепропетровщине.

Тогда, 1 июля, «серая зона» простиралась до границ Днепропетровской области вблизи сел Малиевка и Свободное Поле.

В то же время соседние села Новониколаевка и Новосергеевка в Донецкой области уже были захвачены российскими оккупантами. Оба населенных пункта расположены фактически на границе с Днепропетровской областью.

