Враг оккупировал село Запорожье в Донецкой области: как будет действовать дальше — DeepState (карта)

В общей сложности за последние полторы недели активность продвижений противника в районе Покровска снизилась.

Одним из наиболее активных участков на Покровском отрезке в Донецкой области является район села Срибное, где противник давит на позиции украинских военных. После постоянных штурмов он смог захватить село Запорожье и пытается развивать свой успех в направлении отрезка населенных пунктов Преображенка-Троицкое-Орехово.

Об этом аналитики DeepState сообщили 25 февраля.

По информации военных экспертов тяжелые бои идут в районе Котлино-Удачное, а также Успеновки, Песчаного и Воздвиженки.

Один из самых активных участков на Покровском отрезке — DeepState — карта

"В целом, за последние полторы недели активность продвижений противника в районе Покровска снизилась, также существенно упала численность штурмовых действий. Свою важную роль сыграли восстановление со стороны Сил Обороны, которые смогли перетянуть внимание и ресурсы врага, который пытается восстановить утраченные позиции вместо проведения новых штурмовых действий", — говорится в сообщении.

Они обращают внимание на карту, а именно синюю зону, которая также явилась следствием этих событий, и появится со временем.

По состоянию на конец февраля враг имеет в Покровском районе проблемы с логистикой и ресурсами, как человеческим так и в технике.

"Логистические проблемы предполагают трудности с проведениями ротаций личного состава, эвакуацией тяжелораненых (они практически их не забирают), подвоз БК, медицины, продовольствия и т.д.", — объясняют в специалисты.

Также часто можно увидеть штурмовые действия с помощью легковых автомобилей, мотоблоков, а логистику на ослах и лошадях. Это начало превращаться в систематичность, отражающую определенное положение дел россиян. Несмотря на это, у них все равно есть возможность лезть непрестанно по несколько человек и истощать наших военных.

В то же время, украинские военные предусматривают перегруппировку сил противника после существенных продвижений и высвобождения ресурсов по другим направлениям, что может поднять активность в районе Покровска.

Сейчас, например, большие ресурсы противник задействует в Курахово, увеличивает свою активность в районе Великой Новоселки.

"Значительное влияние на положение дел московитов оказывают дроны, которые производят поражения по логистике, по сосредоточению врага, останавливают штурмовые действия и т.д.", — добавляют аналитики и предупреждают, что ситуация может в мгновение ока кардинально измениться, но пока все указывает на снижение активности.

В настоящее время оборонная инициатива в районе Покровска находится на стороне Сил Обороны. Кстати, это начало прослеживаться с начала прихода генерал-майора Михаила Драпатого в ОСУВ "Хортица", считают эксперты.

Напомним, ранее генерал-майор Михаил Драпатый отреагировал на убийство военного ТЦК в Полтавской области. Он отметил, что убийства военных в тылу – это красная линия, которую нельзя пересекать.