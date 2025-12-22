Враг оккупировал Звановку и продвинулся по нескольким направлениям — обновленная карта боевых действий

Российские военные / © Associated Press

Российская армия продолжает наступательные действия на востоке Украины. По обновленным данным аналитиков, враг оккупировал населенный пункт Звановка, а также продвинулся вблизи Свято-Покровского, Пазено, Орехово-Василовки и Федоровки.

Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, обнародованной аналитическим проектом DeepState .

Ситуация на фронте остается напряженной.

Напомним, ранее мы писали о том, что по состоянию на 14:00 21 декабря в поселке Грабовское Сумской области продолжаются бои. ВСУ прилагают максимум усилий к выбиванию оккупационных войск на российскую территорию.