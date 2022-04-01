Враг окопался в Бучанской громаде: опасные направления и ситуация в Киевской области 1 апреля

Враг окопался в Бучанской громаде: опасные направления и ситуация в Киевской области 1 апреля

Мародерство и насилие граждан Украины продолжается.

Российские оккупанты продолжают частично отходить с севера Киевской области в направлении государственной границы с Республикой Беларусь. Отмечается движение общих колонн техники разного количества врага. В состав конвоев также входят гражданские транспортные средства (грузы, автобусы, маршрутки, авто), угнанные российскими оккупантами во время временной оккупации территорий.

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Об этом 1 апреля сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

"На временно оккупированных территориях российский враг продолжает свои противоправные действия, ограничивая передвижение мирных жителей, используя дома и квартиры местных жителей для размещения персонала, держа в заложниках местных жителей и активистов. Мародерство и насилие над гражданами Украины продолжается", — говорится в сообщении.

Так, самыми опасными направлениями остаются:

населенные пункты вдоль Житомирской трассы

Буча – Ворзель – Гостомель

Немешаево

Дмитровская громада

Макаровская громада

север Вышгородского района

территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской громад

Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский и Фастовский районы. Ситуация контролируемая и спокойная. Без обстрелов. Силы обороны в завышенной готовности.

Бучанский район. Ситуация напряженная, но контролируемая.

Макаровская и Ирпенская громады – под контролем ВСУ

Гостомельская громада – враг покинул поселок

Бучанская громада – враг окопался

Много разрушенной инфраструктуры

Броварской район. Барышевская, Калитянская и Великодымерская громады – много мин и разрушенной инфраструктуры.

Вышгородский район. Иванковская, Дымерская и Полесская громады – гуманитарная катастрофа. Славутич – заблокирован.

Следует отметить также, что ВСУ вернули под свой контроль 28 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 37-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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