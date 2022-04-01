Враг окопался в Бучанской громаде: опасные направления и ситуация в Киевской области 1 апреля

Мародерство и насилие граждан Украины продолжается.
Российские оккупанты продолжают частично отходить с севера Киевской области в направлении государственной границы с Республикой Беларусь. Отмечается движение общих колонн техники разного количества врага. В состав конвоев также входят гражданские транспортные средства (грузы, автобусы, маршрутки, авто), угнанные российскими оккупантами во время временной оккупации территорий.
Об этом 1 апреля сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.
"На временно оккупированных территориях российский враг продолжает свои противоправные действия, ограничивая передвижение мирных жителей, используя дома и квартиры местных жителей для размещения персонала, держа в заложниках местных жителей и активистов. Мародерство и насилие над гражданами Украины продолжается", — говорится в сообщении.
Так, самыми опасными направлениями остаются:
- населенные пункты вдоль Житомирской трассы
- Буча – Ворзель – Гостомель
- Немешаево
- Дмитровская громада
- Макаровская громада
- север Вышгородского района
- территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской громад
Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский и Фастовский районы. Ситуация контролируемая и спокойная. Без обстрелов. Силы обороны в завышенной готовности.
Бучанский район. Ситуация напряженная, но контролируемая.
- Макаровская и Ирпенская громады – под контролем ВСУ
- Гостомельская громада – враг покинул поселок
- Бучанская громада – враг окопался
- Много разрушенной инфраструктуры
Броварской район. Барышевская, Калитянская и Великодымерская громады – много мин и разрушенной инфраструктуры.
Вышгородский район. Иванковская, Дымерская и Полесская громады – гуманитарная катастрофа. Славутич – заблокирован.
Следует отметить также, что ВСУ вернули под свой контроль 28 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 37-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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