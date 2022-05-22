Враг остается в повышенной степени боевой готовности: какая ситуация в непризнанном Приднестровье

Враг остается в повышенной степени боевой готовности: какая ситуация в непризнанном Приднестровье

В Генштабе ВСУ рассказали, какая ситуация сейчас на территории Приднестровского региона Республики Молдова.

В непризнанном Приднестровье ситуация остается напряженной.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 22 мая.

На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Республики Молдова, обстановка остается напряженной. Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в повышенной степени боевой готовности. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на поддержании вооружения и военной техники в готовности к применению. формирований", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что в Черноморской и Азовской морской зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.

Напомним, что Вооруженные силы Украины полностью уничтожили топливозаправщик и несколько единиц легкой бронетехники российских захватчиков.