"Враг остановлен по всем направлениям": в Генштабе ВСУ рассказали о "горячих точках" по состоянию на 10 марта

"Враг остановлен по всем направлениям": в Генштабе ВСУ рассказали о "горячих точках" по состоянию на 10 марта

Российские войска не отказываются от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада, говорят в Генштабе.

Идут пятнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"На Полесском направлении оккупанты продолжают удерживать населенные пункты Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Враг пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери, осуществляет перегруппировку и не отказывается от замысла блокировки Киева с запада и юго-запада. Не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп противника в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противник отброшен, населенный пункт освобожден.

"На Николаевском направлении враг пытается закрепиться по населенным пунктам Лупарево, Правдино, Благодатное, Новогригоровка, Калиновка, Киселевка, Первомайское, Александровка, Бургунка, Береслав, Таврийск. На Крымском направлении зафиксировано усиление группировки противника батальонной 3 пехоты Балтийского флота вооруженных сил РФ", — рассказали в ВСУ.

Там отметили, что "по всем направлениям ПРОТИВНИК ОСТАНОВЕН Силами обороны Украины, успеха не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции".

"Как особенность, враг, с целью введения в заблуждение подразделений Сил обороны Украины начал обозначать себя желтой лентой на рукаве. Однако для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу. Будьте бдительны!", — предупредили в ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали награжденного орденом от Путина командира танкового полка оккупантов.

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