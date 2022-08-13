Враг оставил на боевом дежурстве два носителя крылатых ракет типа «Калибр» и большой десантный корабль.

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины по состоянию на 12 августа 2022 года.

Среди 11 кораблей и катеров вражеского флота, курсирующих вдоль побережья Крыма в новороссийск, на боевом дежурстве остаются 2 носителя крылатых ракет типа «Калибр» и большой десантный корабль.

«Ракетные удары и артиллерийские обстрелы, в том числе с применением реактивных систем, остаются актуальными для южных регионов в соответствии с расстоянием от линии столкновения. В любом случае следует прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и использовать правила двух стен по целесообразности, не пренебрегать собственной безопасностью, не подвергать себя тяжелым последствиям посещением запрещенных территорий, купанием в минноопасном море, подбором подозрительных взрывоопасных предметов. Будьте бдительны, сознательны и мудры. Именно так непокоренная нация победит врага и вернет расцвет в Украину! Итого к победе! Нам есть за что бороться!», – говорится в сообщении.