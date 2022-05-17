"Враг осуществлял минометные обстрелы": в Генштабе рассказали, что происходит на Южнобужском направлении

Во вторник, 17 мая, в Южнобужском направлении российские оккупационные войска активных боевых действий не проводили.
Враг производил обстрелы подразделений ВСУ из минометов и ствольной артиллерии.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что оккупанты продолжают инженерные работы по дооборудованию второй линии обороны железобетонными конструкциями.
Также в Генштабе добавили, что корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.
Напомним, что украинские артиллеристы уничтожили батарею самоходного зенитно-ракетного комплекса "Бук".
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