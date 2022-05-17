"Враг осуществлял минометные обстрелы": в Генштабе рассказали, что происходит на Южнобужском направлении

"Враг осуществлял минометные обстрелы": в Генштабе рассказали, что происходит на Южнобужском направлении

Во вторник, 17 мая, в Южнобужском направлении российские оккупационные войска активных боевых действий не проводили.

Враг производил обстрелы подразделений ВСУ из минометов и ствольной артиллерии.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что оккупанты продолжают инженерные работы по дооборудованию второй линии обороны железобетонными конструкциями.

Также в Генштабе добавили, что корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.

Напомним, что украинские артиллеристы уничтожили батарею самоходного зенитно-ракетного комплекса "Бук".