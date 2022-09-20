Отброшенный враг на Луганщине стал в оборону: Белогоровку военные освободили и "разжились" трофеями и пленными

Над поселком Белогоровка снова развевается сине-желтый флаг. Там наши уничтожили немало рашистской техники, захватили трофеи и взяли в плен более двух десятков оккупантов, говорится в ТСН.

Но о призрачном затишье на этом участке речь даже не идет. Соседний Северск враг ежесуточно обстреливает из артиллерии и подвергает авиационным бомбардировкам.

Вокруг Бахмута, вдоль всей автодороги на Лисичанск и вплоть до тамошнего нефтеперерабатывающего завода, земля круглосуточно содрогается от мощных разрывов.

Условно тыловой Северск расположен почти на границе Донбасса с Луганской областью и это город, которого почти нет. «Вы же видите, что с нашим городом стало! У нас города – нет… Нас всех разбили здесь уже», — жалуются местные.

Здесь не умолкает враждебная ствольная и реактивная артиллерия, засевая улицы города коварными кассетными ловушками. По несколько раз в день и передовую, и в тылу бомбардирует российская авиация. «Город подвергается авиационным ударам – они залетают парами. Утром работают, могут и ночью работать. Задействуют только авиабомбы», — военнослужащий ВСУ Евгений.

От тех бомб машины разносит вдребезги, а тяжелые двигатели застреют между ветвями деревьев. Детские площадки превращаются в перепаханное поле. В последнее время, говорят военные, российские пилоты атакуют исключительно с дистанции. "Наши боевые порядки идут вперед и наше ПВО также работает, идет за боевыми порядками", — военнослужащий ВСУ Сергей.

Местные жители, которые до сих пор остаются в Северске, говорят, что интенсивность вражеского огня не уменьшилась, но он значительно отодвинулся в течение последних нескольких дней в направлении Лисичанска. «У нас тоже артиллерия не отстает от них: высчитываем их огневые средства – наносим огненное поражение», — рассказывают военные.

На днях наши воздушные разведчики вычислили целую колонну русских бронемашин пехоты. «Колонной выехали с десантом на верху и десант был и в середине. И они хотели проехать. Но мы их раньше немного заметили и удалось немного подбить несколько БМП», — военнослужащий ВСУ Евгений.

Три вражеских БМП украинские воины уничтожили сразу. Еще несколько бронемашин смогли убежать или спрятаться. Да – ненадолго! Благодаря точной работе разведчиков с артиллеристами наши пехотинцы смогли втихаря зайти на вражеские позиции, вблизи Белогоровки. «Мы вклинились, скажем так, в их боевые порядки. Одну позицию мы забрали по-тихому. Наша пехота там засела. Они все хотели пройти, взять свои продукты, там поднести батарейки на радиостанцию, посылали людей по этому маршруту. Постоянно у них люди исчезали-исчезали и два дня никто не мог понять, куда исчезают люди. Без выстрелов просто взяли всех в плен», – рассказывают бойцы.

В общей сложности, без единого выстрела, ребята захватили в плен 17 вражеских бойцов, разжились трофейным оружием и боеприпасами. Пока оккупанты искали своих пропавших и были серьезно деморализованы, украинские воины пошли вперед. «Мы уже зашли в Луганскую область, скажем так, забрали у них обратно, вернули под контроль Украины населенный пункт Белогоровка, силами нашей бригады. Операция была успешна, с минимальными потерями очень быстро. Мы справились за считанные часы», — говорят военные.

Успешности этой операции добавили тяжелые трофеи. Военные признаются, что совсем тихо, из-за того успеха, на участке их ответственности, не стало. Но рашисты теперь "закрылись" в глухой обороне. «Мы немного отвергли врага и продолжаем его отбрасывать. Поэтому уже немного людям этих населенных пунктов будет по спокойнее», — убеждают бойцы.

Враг продолжает стрелять из тяжелой артиллерии, не жалея боекомплекта, но теперь вынужден отступать. Линия фронта медленно смещается в сторону границы с федерацией-террористом.

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