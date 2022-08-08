Враг отошел: Генштаб ВСУ сообщил о попытках наступления оккупантов

Противник производил огненное поражение из артиллерии, нанес авиаударов, а также пытался штурмовать и улучшить свое тактическое положение.

Оккупанты производили огненное поражение из артиллерии на пяти направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 8 августа.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из артиллерии вблизи Большой Камышевахи, Дмитровки, Вернополья, Родного, Дибривного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Никольского. Нанес авиационный удар возле Залимана.

Оккупанты безуспешно попытались улучшить тактическое положение недалеко от Богородичного.

На Донецком направлении враг, применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения, пытается нанести максимальные потери нашим подразделениям и не допустить их опрокидывания на другие направления.

На Краматорском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Стародубовки. Нанес авиаудары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы наших войск вблизи Бахмута, Зайцева, Яковлевки, Краснополевки, Покровского и Вершины. Нанес авиационные удары в районах Бахмута, Соледара и Кодемы.

Вражеские штурмы в направлениях населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Вершина и Кодема наши воины отразили.

На Авдеевском направлении артиллерийские и танковые обстрелы зафиксированы у Авдеевки, Опросного, Новобахмутовки, Карловки, Керамика и Курахово. Вражеская авиация действовала недалеко от Нью-Йорка, Красногоровки и Марьинки.

Попытка наступления кафиров в направлениях Авдеевки и Песков под огнем украинских воинов захлебнулась. Враг отошел.

Ранее налитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов рассказал, готовится ли Россия захватить Харьков.

Читайте также: