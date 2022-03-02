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Враг отступает и минирует свою технику и брошенные вещи: людей призывают ничего не трогать

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Враг отступает и минирует свою технику и брошенные вещи: людей призывают ничего не трогать

УНИАН

Уже есть первая жертва таких событий.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает, ведь, по информации Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в Сумской области враг минует брошенную технику.

Жертвой таких событий уже стал один человек. «28 февраля в районе с. Штеповка (Сумская область) оккупант бросил заминированную боевую технику. При попытке проникновения в нее погиб местный житель», — отметили в ведомстве.

Поэтому людей предостерегли быть бдительными и крайне осторожными. «Без необходимости не пытайтесь проникнуть в заброшенную вражескую технику и не прикасайтесь к оставленным оккупантом вещам», — просят украинцев.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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