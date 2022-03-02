Враг отступает и минирует свою технику и брошенные вещи: людей призывают ничего не трогать

Враг отступает и минирует свою технику и брошенные вещи: людей призывают ничего не трогать

Уже есть первая жертва таких событий.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает, ведь, по информации Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в Сумской области враг минует брошенную технику.

Также читайте Тела российских солдат сжигают в передвижных крематориях — Telegraph

Жертвой таких событий уже стал один человек. «28 февраля в районе с. Штеповка (Сумская область) оккупант бросил заминированную боевую технику. При попытке проникновения в нее погиб местный житель», — отметили в ведомстве.

Поэтому людей предостерегли быть бдительными и крайне осторожными. «Без необходимости не пытайтесь проникнуть в заброшенную вражескую технику и не прикасайтесь к оставленным оккупантом вещам», — просят украинцев.