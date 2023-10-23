"Враг отступает": ВСУ на Бахмутском направлении заставили окупантов отходить на другие рубежи

Украинские военные на Бахмутском направлении имеют успех. На разных флангах там идут бои. Самым горячим остается фланг Клищиевка и Андреевка.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил начальник прессслужбы 26 артиллерийской бригады Олег Калашников.

По его словам, российские оккупанты атакуют на северном фланге: Ягодное, Богдановка. Однако наиболее горячим остается южный фланг: Клещиевка и Андреевка – там происходят постоянные боевые столкновения.

“Однако мы преуспеваем, мы все же продвигаемся непосредственно за железнодорожное полотно. Враг отступает, начинает формировать новый столь небольшой рубеж обороны у трассы 0513 Бахмут-Горловка”, — рассказал Олег Калашников.

Он также добавил, что эта трасса давно находится под огневым контролем украинских военных.

“Здесь враг не может передвигаться, а только окапываться. Он намерен осуществлять свою логистику по другой трассе — Семигорье-Кодема, которую мы начинаем доставать своим огнем. Поэтому оккупанты вынуждены пользоваться полевыми окольными путями”, — отметил Калашников.

Отдельно он добавил, что все пространство от железной дороги до трассы Бахмут – Горловка пройдет. Там оккупанты пытаются окопаться, роют траншеи и делают огневые точки.

"Все его контратаки на сегодняшний день – это элемент сдерживания продвижения Сил обороны, чтобы иметь некоторое время сделать новый рубеж", – добавил он.

Напомним, что офицер ВСУ рассказал об успехах ВСУ возле Бахмута и назвал болевые точки оккупантов.

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