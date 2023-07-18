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"Враг перебрасывает резервы": Сырский рассказал о ситуации на восточном фронте

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
758
Время на прочтение
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"Враг перебрасывает резервы": Сырский рассказал о ситуации на восточном фронте

Враг опрокидывает резервы на Бахмутское направление. / Фото: Associated Press

Оккупанты пытаются остановить продвижение ВСУ.

На Восточном направлении ситуация остается сложной, однако контролируемой. Силы обороны останавливают продвижение противника на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, враг опрокидывает резервы на Бахмутское направление.

"В то же время противник сосредоточил свои основные силы на Купянском направлении, где украинские воины держат оборону", — говорится в сообщении.

ВСУ отбивают врага на Бахмутском направлении

ВСУ отбивают врага на Бахмутском направлении

Тем временем воины 47 ОМБР на Запорожском направлении с позывными Примара, Кач и Бублик на своем "Брэдли" уничтожили в одном бою сразу два российских танка.

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Дата публикации
Просмотры
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