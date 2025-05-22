Враг перегруппировывается на Харьковщине: эксперт сообщил, будет ли стратегическое наступление

Российский оккупант / © Associated Press

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Враг перегруппировывается на Харьковском направлении, но для стратегического наступления недостаточно резервов.

Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ, капитан первого ранга Павел Лакийчук в эфире телеканала «Ми-Україна».

«Более того, у противника не хватает резервов для обеспечения наступательніх действий, которые уже идут», — объяснил он.

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По словам Лакийчука, противник пытается маневрировать своими силами, перемещая свои резервы с одного направления на другое.

Напомним, Россия готовит 800 тысяч солдат к новому удару.