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Враг перегруппировывается на Харьковщине: эксперт сообщил, будет ли стратегическое наступление
Враг перебрасывает силы между направлениями, но о стратегическом прорыве речь не идет, отметил эксперт Павел Лакийчук.
Враг перегруппировывается на Харьковском направлении, но для стратегического наступления недостаточно резервов.
Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ, капитан первого ранга Павел Лакийчук в эфире телеканала «Ми-Україна».
«Более того, у противника не хватает резервов для обеспечения наступательніх действий, которые уже идут», — объяснил он.
По словам Лакийчука, противник пытается маневрировать своими силами, перемещая свои резервы с одного направления на другое.