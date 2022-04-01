"Враг перегруппировывается": в Генштабе рассказали о ситуации на разных направлениях

"Враг перегруппировывается": в Генштабе рассказали о ситуации на разных направлениях

Украинские войска освобождают на Полесском и Северском направлениях.

Российская федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и осуществляет перегруппировку войск.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

По информации военных, оккупанты сосредоточивают основные усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне.

"Наблюдается частичное отведение подразделений оккупационных войск с Полесского и Северского направлений. В то же время враг осуществляет подготовку к перемещению дополнительных подразделений (резервов) Восточного военного округа для ведения боевых действий на территории Украины", — добавили в Генштабе.

Напомним, что российские кафиры понесли значительные потери в личном составе и технике и не добились успеха в блокировании и захвате Киева. Захватчики были вынуждены временно отказаться от выполнения этой затеи. Русские усиливают группировку войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа. Они пытаются сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.