Враг питается наступать на Украину, но терпит поражение — Генштаб ВСУ

Оккупанты терпят поражение.
Российские оккупанты пытаются наступать, но на всех направлениях терпят поражение.
Об этом говорится в сообщение Генштаба ВСУ.
"Понеся потери на Полесском, Северском, Южнобужском направлениях, остановленный на ранее достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы. Не достигнув поставленных целей, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
- На Волынском направлении враг наступательных действий не производил. Военным руководством Республики Беларусь осуществляются меры по усилению охраны границы с Украиной. Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях против Украины на стороне России.
- На Полесском направлении активные действия со стороны противника не зафиксированы. После значительных потерь российские оккупанты проводят мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск.
- На Северском направлении противник осуществляет инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинское, Левковичи, Жукотки, Городня (Черниговская область).
- На Слобожанском направлении при попытке возобновления наступательных действий оккупанты успеха не добились.
- Противник закрепился в северной части города Изюм, не оставляет попыток его захвата.
- На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окрестности Мариуполя.
- После неудачного штурма населенного пункта Рубежное оккупанты отступили к н.п. Капитловка.
- На Волновахском направлении враг пытается развить наступление на направлении н.п. Красная Поляна. Совершил попытку продвижения в направлении н.п. Ольгинка.
- По имеющимся данным, подразделения оккупантов, которые производили наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление Вооруженных Сил Украины и потеряли наступательные возможности.
- На Южнобужском направлении противник не оставляет попыток возобновления наступательных действий в целях окружения Николаева.
В целях поддержки наступления, захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны. Успеха не было. Противник отступил в район н.п. Милово, осуществляет инженерное оборудование занятых позиций и подтягивает резервы.
Напомним, в Днепре спасатели ликвидировали пожар на предприятии, вызванном обломками сбитой российской ракеты.
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