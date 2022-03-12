Враг питается наступать на Украину, но терпит поражение — Генштаб ВСУ

Враг питается наступать на Украину, но терпит поражение — Генштаб ВСУ

Оккупанты терпят поражение.

Российские оккупанты пытаются наступать, но на всех направлениях терпят поражение.

Об этом говорится в сообщение Генштаба ВСУ.

"Понеся потери на Полесском, Северском, Южнобужском направлениях, остановленный на ранее достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы. Не достигнув поставленных целей, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

На Волынском направлении враг наступательных действий не производил. Военным руководством Республики Беларусь осуществляются меры по усилению охраны границы с Украиной. Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях против Украины на стороне России.

На Полесском направлении активные действия со стороны противника не зафиксированы. После значительных потерь российские оккупанты проводят мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск.

На Северском направлении противник осуществляет инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинское, Левковичи, Жукотки, Городня (Черниговская область).

На Слобожанском направлении при попытке возобновления наступательных действий оккупанты успеха не добились.

Противник закрепился в северной части города Изюм, не оставляет попыток его захвата.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окрестности Мариуполя.

После неудачного штурма населенного пункта Рубежное оккупанты отступили к н.п. Капитловка.

На Волновахском направлении враг пытается развить наступление на направлении н.п. Красная Поляна. Совершил попытку продвижения в направлении н.п. Ольгинка.

По имеющимся данным, подразделения оккупантов, которые производили наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление Вооруженных Сил Украины и потеряли наступательные возможности.

На Южнобужском направлении противник не оставляет попыток возобновления наступательных действий в целях окружения Николаева.

В целях поддержки наступления, захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны. Успеха не было. Противник отступил в район н.п. Милово, осуществляет инженерное оборудование занятых позиций и подтягивает резервы.

Напомним, в Днепре спасатели ликвидировали пожар на предприятии, вызванном обломками сбитой российской ракеты.

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