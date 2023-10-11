Враг платит высокую цену: в ВСУ доложили о ситуации на Авдеевском направлении

Противник совершил 849 артобстрелов на Таврическом направлении, но понес многочисленные потери в живой силе и технике.

Российские войска дальше проводят наступательные действия на Авдеевском направлении 11 октября, однако украинские войска отражают все вражеские атаки.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Что происходит на Авдеевском направлении

"Идут бои. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" противник силами около трех батальонов при поддержке большого количества танков и другой бронетехники ведет наступательные действия. В частности, это фиксируется в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского", — рассказал Штупун.

"Хочу сразу успокоить всех: отражены в настоящее время все атаки врага. Потерь рубежей и позиций наши воины не допустили", — подчеркнул он.

Ситуация на восточном и южном фронтах

Кроме того, Силы обороны успешно отразили более 10 атак врага в районе Марьинки и Красногоровки.

На Шахтерском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия у Золотой Нивы и Володиного.

"На Запорожском – наши воины улучшили тактическое положение западнее Роботиного и продолжают сдерживать врага в районах Инженерного и Вербового", – отметил спикер Сил обороны.

Потери оккупантов на Таврическом направлении

Он отметил, что за свою активность захватчики платят очень высокую цену. Так, общие потери российских войск только за 10 октября достигли 750 человек. Трое оккупантов сдались в плен.

Также уничтожены 98 единиц вражеской военной техники, еще 44 единицы – повреждены:

уничтожено 18 танков, повреждено – 12,

уничтожено 59 боевых бронированных машин,

5 артиллерийских систем,

1 РСЗО,

сбит самолет Су-25.

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"Среди таких интересных уничтоженных единиц техники – это БМПТ "Терминатор" – гордость российского военпрома. Уничтожено У-77 "Метеорит" – это так называемый "Змей Горыныч", как его военные называют. Это установка для разминирования. Уничтожен склад боеприпасов и еще два важных объектов врага", – рассказал Штупун.

Украинские артиллеристы выполнили за сутки 1777 огневых задач. В то же время, захватчики нанесли 26 авиаударов, концентрируясь на Авдеевском на Марьинском направлениях. Также произошло 56 боевых столкновений и враг совершил 849 артиллерийских обстрелов.

Напомним, 11 октября руководитель Авдеевской ГВА Виталий Барабаш сообщил, что ночью и утром происходили стрелковые бои к северу от города. Российские войска обстреливали украинские позиции из "Градов", ствольной артиллерии и т.д.

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