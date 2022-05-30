Враг под Горловкой бросает все силы на наступление, несет потери, а украинские военные так и не отступили ни на метр

Враг под Горловкой бросает все силы на наступление, несет потери, а украинские военные так и не отступили ни на метр

В одной из горячей точке нашего фронта — недалеко от оккупированной Горловки — наши армейцы сдерживают русское нашествие, каждый раз прореживая их ряды прицельным огнем.

Несмотря на все усилия, здесь врагу не удается продвинуться даже на метр, говорится в ТСН.

На экране видно, как снаряд разрывается перед самой вражеской БМП. Украинские артиллеристы дают российским захватчикам шанс – развернуться и уехать, но те все равно прут на полной скорости на украинскую территорию. Но еще несколько секунд и остатки боевой когда-то машины пехоты ложатся на грунт. «Мы даем им достойный ответ, так они как-то притихают и убегают, кто куда», — говорят бойцы.

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Боец на псевдо Миха заметил, в последние дни враг среди бела дня открыто на их участке уже не прет, ждет вечера. Поэтому у бойцов среди бела дня есть несколько спокойных часов. Пока одни бойцы наблюдают за врагом и чистят оружие, другие успевают перекусить.

Это с виду они такие грозные воины, которые могут уничтожать вражескую технику в ближнем бою, но если присмотреться к тому же «Михи» — молодой парень, который только познакомился и влюбился в девушку из Полтавы и сразу пошел воевать.

А под Горловкой еще недавно бурлила жизнь – очереди, автобусы, десятки авто. Люди ехали с оккупированной территории, возвращались назад, везли продукты, товары. Это были одни из немногих ворот, через которые они могли попасть на свободную Украину, а сейчас здесь пустота.

Через КПВВ «Майорское», до великой полномасштабной войны, его проходили, проезжали тысячи людей каждый день, у каждого была своя драматическая история. КПВВ сейчас полностью разбит, но что приятно, украинское войско даже под нашествием всей русской орды не сдало ни одного квадратного метра, мы не отступили на этом участке фронта ни на метр.

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