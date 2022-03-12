Враг под Киевом уничтожил уже второй продовольственный склад и прицельно бьет по селам из реактивной артиллерии

Из 1200 домов уже каждый второй поврежден, а некоторые вообще уничтожены.

Напряженная ситуация была сегодня на севере Киевской области, ранним утром врагу удалось поджечь продовольственные склады, он также продолжает обстреливать деревни из реактивной артиллерии. Вместо этого украинские военные окапываются, держат линию обороны.

Об этом говорится в ТСН.

Седой столб дыма до самого неба – так горят десятки тонн мороженой курятины, свинины, рыбы и пельменей. В 3 ночи россияне ракетой попали в огромные склады в пригороде Броваров. Пожарные как могут гасят пожар, которому не видно конца края. Создается впечатление, что враг пытается разбомбить все запасы пищи, чтобы киевляне начали голодать, ведь еще в начале войны подобными ракетными ударами были уничтожены склады на Житомирском направлении.

Жителей этого села оккупанты решили почему-то просто уничтожить. Десятки ракет сверхмощной реактивной системы "Ураган" накрыли деревенские избы, одна ракета пробила потолок и влетела в квартиру. Но чудеса все-таки случаются, ни одна ракета не взорвалась, но враг не останавливается, село обстреливают постоянно.

Здесь передовая – река, взорванный мост, здесь до десятка единиц подбитой вражеской техники. Вражеская пехота даже смогла перейти через реку, но не успела закрепиться. Тела русских военных до сих пор лежат на берегу. «Здесь было 3 таких больших боя, сейчас с 3 часов ночи артобстрелы где-то до 8 утра, плотно, относительно. Они петляют, ищут, сейчас мы даем отпор сто процентов в любом направлении», — говорят военные.

Везде разбросаны вещи оккупантов, кто-то из них потерял брендированные носки с надписью "Россия". На другой стороне реки уже враг, они идут в атаку со всем «добром» – здесь и тушенки и сухпайки, и средства гигиены. Чуть в стороне с оторванной башней одиноко стоит относительно новый российский танк Т-90. Горит так же хорошо, как и старшие Т-72, говорит командир Олег.

О масштабах боев говорит староста села. Говорит, в населенном пункте 1200 домов пострадал каждый второй. «Может пол села, потому что вот в этой части села нет ни одного дома, чтобы не зацепило, там крыша, но 55 – это совершенно уничтожены. Гражданские люди пострадали, 2 погибли, трое ранены», — говорит староста села Юрий Костыра.

Даже это разбитое село украинские военные сдавать не хотят. Они готовы к новым встречам с россиянами. Вот только предыдущую "партию" прикопают, потому что ими уже начинают интересоваться местные собаки.